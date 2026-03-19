Gran expectativa por la posibilidad de un aeropuerto internacional en Cafayate

La iniciativa apunta a abrir nuevas rutas aéreas, especialmente con Brasil, y potenciar el crecimiento del turismo vinculado a los vinos de altura, uno de los segmentos con mayor proyección en el norte argentino.

Por Radio Salta, Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo recordó antiguos proyectos presentados para convertir el aeródromo de Cafayate en aeropuerto.

“Nosotros vemos en Cafayate un gran potencial para la región y creemos que debería tener un aeropuerto internacional”, dijo.

Por otro lado indicó que desde el sector tienen grandes expectativas para Semana Santa en la provincia, y aclaró que aún es muy temprano para hablar de números de reservas hoteleras, “porque las mismas se realizan a último momento”, dijo Assaf.