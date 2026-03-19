Córdoba: Esmeralda fue encontrada sana y salva

La niña de 2 años estaba reportada como desaparecida en Cosquín desde este miércoles alrededor de las 14:00 y por el caso se había activado el Alerta Sofía.

Hubo un gran despliegue de policías y bomberos, en medio de la angustia y preocupación de su familia.

Finalmente, Esmeralda fue localizada y las autoridades confirmaron que se encuentra en perfecto estado de salud.