Córdoba: Esmeralda fue encontrada sana y salva
Fue hallada en un descampado cerca de su casa. Por el caso hay un detenido, confirmó el Ministerio Público Fiscal.
Salta Hoy
19 / 03 / 2026
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La niña de 2 años estaba reportada como desaparecida en Cosquín desde este miércoles alrededor de las 14:00 y por el caso se había activado el Alerta Sofía.
Hubo un gran despliegue de policías y bomberos, en medio de la angustia y preocupación de su familia.
Finalmente, Esmeralda fue localizada y las autoridades confirmaron que se encuentra en perfecto estado de salud.