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Jorge Paz: “Hay una uberización del mercado laboral”

El especialista en economía realizó por Radio Salta un análisis sobre las cifras de desocupación que dio a conocer el Indec.

Salta Hoy

19 / 03 / 2026

 

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Según el organismo oficial la desocupación llega en todo el territorio provincial al 7,5 por ciento.

“Esto significa que hay 300 mil personas desocupadas más en comparación de fines del 2023”, expresó el economista. 

Además sostuvo que la cifra oficial no está reflejando la realidad del empleo en Argentina donde el trabajador asalariado ya no cubre sus gastos con su sueldo y se ve obligado a buscar otro trabajo cómo realizar viajes con aplicaciones. 

“Tenemos una población sobrecapacitada que no está teniendo la  posibilidad de aplicar sus capacidades y saberes en sus funciones habituales”, dijo Paz.

“En un mundo desarrollado la gente está hiperespecializada y hace muy bien una tarea. “Acá es diferente, tenemos multiempleo: se le pide a un periodista que sea chef y que además haga tareas de minería”, para poder llegar a fin de mes.

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