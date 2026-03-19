La provincia de Salta reportó un aumento en los casos de chikungunya

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, informa el reporte actualizado sobre la vigilancia de la fiebre Chikungunya en el territorio provincial, con corte al 18 de marzo de 2026.

Hasta la fecha, se han registrado un total de 225 casos confirmados y 10 casos probables en la provincia.

El departamento General San Martín concentra la mayor carga epidemiológica, seguido por el departamento Orán.

Distribución detallada por localidades

A continuación, se detalla la distribución de los 225 casos confirmados de Chikungunya por localidad.

• Salvador Mazza (151)

• Aguas Blancas (27)

• San Ramón de la Nueva Orán (15)

• Embarcación (9)

• Salta (6)

• Tartagal (4)

• Joaquín V. González (3)

• El Quebrachal (3)

• Cerrillos (2)

• Apolinario Saravia (2)

• Las Lajitas (1)

• Rosario de la Frontera (1)

• Campo Quijano (1).

Pautas de prevención

Dado que el mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor de esta enfermedad, se insta a la población a reforzar las siguientes medidas:



• Eliminación de criaderos: Descartar, dar vuelta o limpiar cualquier recipiente que pueda acumular agua (baldes, cubiertas, floreros).

• Protección personal: Usar repelentes siguiendo las indicaciones del envase, vestir ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y utilizar mosquiteros en puertas y ventanas.

• Mantenimiento del hogar: Desmalezar patios y jardines, y limpiar canaletas de techos frecuentemente.

Signos de Alarma y Recomendaciones

Es fundamental acudir al centro de salud más cercano ante la aparición de los siguientes síntomas:



• Fiebre alta de inicio repentino.

• Dolor articular intenso (frecuentemente en manos y pies) que puede ser incapacitante.

• Dolor muscular y de cabeza.

• Erupciones cutáneas o náuseas.

Importante: Se recomienda no automedicarse, especialmente evitar el uso de aspirinas o ibuprofeno, ya que pueden agravar el cuadro clínico si no hay un diagnóstico médico previo.