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Salta tendrá una laboratorio especializado para analizar agua y efluentes

La obra se encuentra en ejecución en la avenida Bolivia y con un avance del 50 por ciento.

Salta Hoy

19 / 03 / 2026

 

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El laboratorio dependerá del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, según confirmó por Radio Salta Carlos Saravia, su responsable.  

Saravia admitió el colapso de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

“Eso provoca un foco de contaminación muy importante”, expresó y mencionó especialmente el caso del barrio privado Vía Aurelia que no cuenta con sistema de efluentes y elimina los líquidos cloacales directamente en el río Arenales.

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