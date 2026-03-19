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Macedo: “La gente no distingue entre ruta nacional o provincial, sólo necesita pasar”

El Director de Vialidad de la Provincia realizó esta mañana una radiografía de la situación de la débil estructura vial de la provincia totalmente afectada por la intensas lluvias de este último verano.

Salta Hoy

19 / 03 / 2026

 

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Así dijo que la primera semana de precipitó en el territorio salteño más de 200 milímetros una cifra igual al agua caída durante todo el mes de marzo del año pasado.

“Tenemos mano de obra muy capacitada, pero a veces no damos abasto”, explicó Gonzalo Macedo.

Aseguró que por la cantidad de lluvia caída se ven en la obligación de cortar el tránsito nocturno en la Ruta provincial 33 a la altura del paraje Agua Negra. 

“A veces no llueve sobre la ruta, pero si lo hace en los cerros y esto provoca que el agua cruce sobre la calzada causando muchos inconvenientes”, dijo.

Macedo comentó el trabajo permanente que se realiza en la Ruta Nacional 68 -camino a Cafayate- donde se observó una cantidad inusitada de barro y piedras.

El funcionario mencionó las tareas que vialidad de la provincia realiza en la Ruta provincial 5.

Finalmente aseguró que en un mes estará terminada la obra de la ruta de Circunvalación Noroeste. “Falta la pintura de la calzada que se hará cuando pasen las lluvias”, señaló Macedo.

 

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