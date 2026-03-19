Cerrillanos de fiesta patronal

Por otro lado comentó que en la plaza Patricio Guanca habrá atención y asesoramiento de varios entes estatales en el horario de 16:00 a 20:00.

Cronograma de actividades

Jueves 19 de marzo

Solemnidad a San José.

20 hs. Misa en la parroquia.

21 hs. Marcha de antorchas por las calles de la ciudad hasta la gruta del cerro San Miguel.

Viernes 20 de marzo

21 hs Homenaje folclórico a San José. Atrio de la parroquia.

Domingo 22 de marzo

Fiestas Centrales a San José

09 hs Misa en la Parroquia San José

10 hs procesión por las calles de la ciudad

11 hs Desfile cívico y gaucho sobre Av. Gral Guemes. Bendición de las maquinarias.

20 hs Misa de acción de gracias.