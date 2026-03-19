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El Ballet Folklórico de la Provincia presentará el estreno de “Malvinas, el musical”

Será  los días 2, 3 y 4 de abril a las 21 en el Teatro Provincial, con la participación especial de Paola Arias y Gabriel Morales.

Salta Hoy

19 / 03 / 2026

 

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“La propuesta plantea una experiencia inmersiva que transforma el espacio teatral, integrando al público en el relato mediante efectos sensoriales, escenografía dinámica y desplazamientos escénicos que rompen la distancia entre escenario y platea”, dijo Daniel Espoz, director del Ballet Folklórico de la Provincia "Martín Miguel de Güemes".

Las entradas de 8 y 12 mil pesos ya se encuentran disponibles en  el sitio vamos.gob.ar

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FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

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