El Ballet Folklórico de la Provincia presentará el estreno de “Malvinas, el musical”
Será los días 2, 3 y 4 de abril a las 21 en el Teatro Provincial, con la participación especial de Paola Arias y Gabriel Morales.
Salta Hoy
19 / 03 / 2026
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“La propuesta plantea una experiencia inmersiva que transforma el espacio teatral, integrando al público en el relato mediante efectos sensoriales, escenografía dinámica y desplazamientos escénicos que rompen la distancia entre escenario y platea”, dijo Daniel Espoz, director del Ballet Folklórico de la Provincia "Martín Miguel de Güemes".
Las entradas de 8 y 12 mil pesos ya se encuentran disponibles en el sitio vamos.gob.ar