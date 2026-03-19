El Ballet Folklórico de la Provincia presentará el estreno de “Malvinas, el musical”

“La propuesta plantea una experiencia inmersiva que transforma el espacio teatral, integrando al público en el relato mediante efectos sensoriales, escenografía dinámica y desplazamientos escénicos que rompen la distancia entre escenario y platea”, dijo Daniel Espoz, director del Ballet Folklórico de la Provincia "Martín Miguel de Güemes".

Las entradas de 8 y 12 mil pesos ya se encuentran disponibles en el sitio vamos.gob.ar