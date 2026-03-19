Tragedia en Joaquín V. González: Murió un niño de 2 años al caer a un pozo
El accidente ocurrió el martes pasado en horas de la noche en un barrio de esa localidad del departamento de Anta.
Salta Hoy
19 / 03 / 2026
VER GALERÍA
Los vecinos intentaron rescatarlo, pero no tuvieron éxito.
El cuerpo fue recuperado horas después por los bomberos, pero los médicos constataron que había fallecido.
La fiscalía inició una investigación para determinar las circunstancias del trágico hecho y ordenó la realización de una autopsia.