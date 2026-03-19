Encontraron hisopados clave en la investigación del doble crimen de las turistas francesas

Las muestras fueron localizadas en el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires tras un trabajo de trazabilidad de la fiscalía y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Estos elementos fueron recolectados en la escena del crimen y están siendo analizados por las autoridades.

Los resultados podrían proporcionar pistas sobre los responsables.

Además, se están considerando nuevos estudios genéticos para avanzar en el caso.

A todo esto, la policía sigue investigando otros posibles vínculos. Ahora se espera que en los próximos días las pruebas arrojen los resultados.



