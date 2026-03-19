En cuestión de horas se agotaron los 4000 cupos disponibles para la Escuela de Manejo
La preinscripción se realizó a través de la App Muni Salta. Cabe destacar que si algún inscripto no cumple con los requisitos solicitados se reabrirá esa vacante.
Salta Hoy
19 / 03 / 2026
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Desde Tránsito se recuerda que se validarán datos hasta el miércoles 1° de abril.
El objetivo es brindar 12000 cupos a lo largo del año, dividido en tres etapas. Aunque se baraja la posibilidad de otorgar más lugares.