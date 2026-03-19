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EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

En cuestión de horas se agotaron los 4000 cupos disponibles para la Escuela de Manejo

La preinscripción se realizó a través de la App Muni Salta. Cabe destacar que si algún inscripto no cumple con los requisitos solicitados se reabrirá esa vacante.

Salta Hoy

19 / 03 / 2026

 

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Desde Tránsito se recuerda que se validarán datos hasta el miércoles 1° de abril.

El objetivo es brindar 12000 cupos a lo largo del año, dividido en tres etapas. Aunque se baraja la posibilidad de otorgar más lugares.

 

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AM840

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