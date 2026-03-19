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Buscan también en Salta a una nena desaparecida en Córdoba

Activan Alerta Sofía por la desaparición de una niña de 2 años en Cosquín.

Salta Hoy

19 / 03 / 2026

 

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Esmeralda fue vista por última vez este miércoles 18 de marzo en el barrio San José Obrero de esa localidad de la provincia de Córdoba.  

Se solicita colaboración de la comunidad salteña para dar con su paradero. 

La menor es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 60 centímetros, posee cabello largo, ondulado, castaño oscuro hasta los hombros, y ojos marrones.

Para aportar datos de su paradero llamar al 134.

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

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  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

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