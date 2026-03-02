Las clases comenzaron en Salta con adhesión nula al paro nacional docente

En el turno de la mañana, fue muy baja la adhesión a la medida de fuerza convocada por CTERA y a la que adhirió la ADP, AMET y SADOP.

En el Colegio Santa Isabel de Hungría y en el Colegio San Alfonso, las actividades se desarrollaron con normalidad.

Sin embargo, se reportó el desmayo de un alumno de primer año en el Colegio San Alfonso, que fue asistido por una ambulancia.

La asistencia de docentes también fue normal en el Instituto Secundario Bernardo Frías, al igual que en la Escuela General Martín Miguel de Güemes y la escuela Domingo Faustino Sarmiento.

A todo esto, en el Colegio Arturo Illía, adhirieron a la medida de fuerza un docente y dos preceptores.

En general, las escuelas mantuvieron su funcionamiento habitual y los docentes estuvieron presentes.

Por su parte, Padres y alumnos expresaron su alegría en los micrófonos de Radio Salta.