EN VIVO 16:00 a 17:1 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Seguirán las lluvias en Salta

“Estamos en plena época de monzones, lo que es muy bueno para la producción agrícola de la zona”, dijo el agroclimatólogo Eduardo Sierra.

Salta Hoy

02 / 03 / 2026

 

Indicó que este martes volverán las precipitaciones a buena parte de territorio provincial.

 

AM840

FM96.9

