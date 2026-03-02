Emiliano Durand: “Queremos que la riqueza de Salta quede para Salta”

“Buscamos que Salta sea la capital económica del Norte, para ello tenemos que crear empleo”, dijo el jefe comunal en charla con Radio Salta.

Por otro lado, Durand recordó la gran obra que encarará la comuna este año “es la de de mejorar la avenida Bolivia y sus colectoras”.

“Lo que la Municipalidad recauda vuelve en obras”, remarcó el intendente.

Comentó que realizará a nuevo el ingreso a la ciudad por Avenida Asunción, donde está el monumento a los gauchos.

El jefe comunal recordó finalmente la importante inversión que hará la ciudad en iluminación en la Ciudad. “El tema de seguridad es un punto clave para nosotros”, expresó Durand esta mañana desde Barrio La Viña, donde se puso en marcha la segunda fábrica municipal de oficios.