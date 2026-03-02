Este fin de semana detectaron a 365 conductores alcoholizados
Los controles de la Policía Vial se desarrollaron en rutas y calles de toda la provincia, en el marco del operativo Verano Seguro.
02 / 03 / 2026
Los uniformados fiscalizaron 36.173 vehículos y confeccionaron 1.811 infracciones, de las cuales 365 correspondieron a conductores con graduación etílica en sangre.
En los Valles Calchaquíes, se realizaron 19.900 test de alcoholemia en el marco de la Serenata a Cafayate, resultando 186 positivos.
Se sancionó además a 276 conductores por transgredir las normativas viales.