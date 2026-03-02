Este fin de semana detectaron a 365 conductores alcoholizados

Los uniformados fiscalizaron 36.173 vehículos y confeccionaron 1.811 infracciones, de las cuales 365 correspondieron a conductores con graduación etílica en sangre.

En los Valles Calchaquíes, se realizaron 19.900 test de alcoholemia en el marco de la Serenata a Cafayate, resultando 186 positivos.

Se sancionó además a 276 conductores por transgredir las normativas viales.



