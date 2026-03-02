 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:1 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Sergio Camacho: “En el discurso del gobernador primó la sensatez”

El jefe de Gabinete del Gobierno de la provincia analizó el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.

Salta Hoy

02 / 03 / 2026

 

Recordó además que el Estado salteño se hará cargo de numerosas obras que le corresponden al Gobierno Nacional.

“Somos un Estado presente con mirada federal”, por lo que seguimos con la construcción de viviendas, rutas y otras.

Y recordó con qué fondos se mejorará la Ruta Nacional 51.

“Claro que le pedimos coherencia a Nación que dice una cosa y luego hace otra”, indicó.

El funcionario explicó que la provincia iniciará “importantes mejoras en las comisarías”.

Por otro lado, se refirió a la cuestión del ferrocarril. “Hay dos grupos interesados en los ferrocarriles: Se trata de una cerealera argentina y una empresa extranjera”, dijo Camacho.

 

AM840

FM96.9

