Sergio Camacho: “En el discurso del gobernador primó la sensatez”

Recordó además que el Estado salteño se hará cargo de numerosas obras que le corresponden al Gobierno Nacional.

“Somos un Estado presente con mirada federal”, por lo que seguimos con la construcción de viviendas, rutas y otras.

Y recordó con qué fondos se mejorará la Ruta Nacional 51.

“Claro que le pedimos coherencia a Nación que dice una cosa y luego hace otra”, indicó.

El funcionario explicó que la provincia iniciará “importantes mejoras en las comisarías”.

Por otro lado, se refirió a la cuestión del ferrocarril. “Hay dos grupos interesados en los ferrocarriles: Se trata de una cerealera argentina y una empresa extranjera”, dijo Camacho.