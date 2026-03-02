 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:1 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Guzmán Coraita "El intendente me tiene bloqueado en el celular"

El senador nacional y presidente de la Convención Constituyente, Gonzalo Guzmán Coraita dijo que “su sector -por La Libertad Avanza- no tiene una mirada cortoplacista”.

Salta Hoy

02 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Además se volvió a quejar por la falta de diálogo con el intendente y el jefe de gabinete de la comuna. 

“No respondieron a mis mensajes y además el intendente me tiene bloqueado”, dijo.

Recordó los roces con los que comenzó la Convención, por falta de guión para el inicio y la falta de acuerdo en relación al horario.

“Pensamos que en dos meses podríamos tener finalizada la reforma”, expresó.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO