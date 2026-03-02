Guzmán Coraita "El intendente me tiene bloqueado en el celular"
El senador nacional y presidente de la Convención Constituyente, Gonzalo Guzmán Coraita dijo que “su sector -por La Libertad Avanza- no tiene una mirada cortoplacista”.
Además se volvió a quejar por la falta de diálogo con el intendente y el jefe de gabinete de la comuna.
“No respondieron a mis mensajes y además el intendente me tiene bloqueado”, dijo.
Recordó los roces con los que comenzó la Convención, por falta de guión para el inicio y la falta de acuerdo en relación al horario.
“Pensamos que en dos meses podríamos tener finalizada la reforma”, expresó.