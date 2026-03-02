 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:1 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Méndez: “Me sacaron del bloque La LIbertad Avanza por un capricho de Orozco”

La convencional constituyente de Capital, Estela Méndez aseguró que le explicaron que fue expulsada por supuesta falta de diálogo con su propia fuerza.

Salta Hoy

02 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Yo creo que eso no es verdad porque la charla con todos los dirigentes existe, salvo con la senadora Emilia Orozco, dado que por su capricho pasó esto”, indicó. 

“A ella no le gusta que la contradigan”, dijo y recordó que el año pasado denunció ante la justicia al concejal -también libertario- Pablo Emanuel Lopez por extorsión sexual. Ahora Méndez se presentará a los debates como monobloque.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO