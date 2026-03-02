Méndez: “Me sacaron del bloque La LIbertad Avanza por un capricho de Orozco”

“Yo creo que eso no es verdad porque la charla con todos los dirigentes existe, salvo con la senadora Emilia Orozco, dado que por su capricho pasó esto”, indicó.

“A ella no le gusta que la contradigan”, dijo y recordó que el año pasado denunció ante la justicia al concejal -también libertario- Pablo Emanuel Lopez por extorsión sexual. Ahora Méndez se presentará a los debates como monobloque.