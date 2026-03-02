 imagen

Hicieron soplar pipeta a estudiantes por el "último primer día"

Varios colegios privados decidieron establecer controles para verificar si los alumnos están bajo los efectos del alcohol. 

Salta Hoy

02 / 03 / 2026

 

Es una tradición de los estudiantes de último año de secundaria, donde la noche anterior al inicio de clases se reúnen y generan preocupación por el consumo de alcohol. 

En el colegio Belgrano, se registró un alto ausentismo en el quinto año, lo que sugiere que algunos estudiantes no asistieron debido a esta celebración. 

Varios colegios decidieron establecer controles para verificar si los alumnos están bajo los efectos del alcohol. 

Estas medidas se discutieron con los padres y son decisiones privadas de cada institución, no tiene que ver con el Ministerio de Educación.

Se trata del Bachillerato Humanista Moderno, la Escuela del Cerro, el Colegio San Pablo y el Colegio Belgrano, el Colegio Santa Teresa de Jesús, Santísima Trinidad, el UZZI College, San Marcos y el Colegio Santa María.

Hasta ahora, no se reportaron novedades en base a estos particulares controles. 

 

