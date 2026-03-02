 imagen

Desde Cachi, Sáenz dejó inaugurado el ciclo lectivo 2026:

El gobernador dejó inaugurado el ciclo lectivo 2026 en Cachi junto a la ministra de Educación, Cristina Fiore. Frente a alumnos, docentes y familias, pidió a los chicos “perseguir sus sueños” y destacó el rol de la escuela en la formación de valores.

Salta Hoy

02 / 03 / 2026

 

El gobernador Gustavo Sáenz dejó formalmente inaugurado el ciclo lectivo 2026 en Cachi, donde además habilitó un tinglado en la escuela Victorino de la Plaza. La obra permitirá que los alumnos cuenten con un espacio cubierto para realizar actividades cuando llueve o en días de altas temperaturas.

Durante el acto, el mandatario remarcó que este tipo de infraestructura es especialmente necesaria en las escuelas del interior. “No hay que esperar a inaugurar una vez que está listo. Que lo disfruten así tiene que ser, porque en definitiva es para cada uno de ellos”, señaló.

Sáenz compartió un momento con los alumnos del nivel inicial, en particular con los niños de sala de cuatro y cinco años que comenzaron su etapa escolar. También destacó la presencia de los padres que acompañaron el primer día de clases y puso en valor el rol de los docentes, a quienes definió como “esa mamá del corazón” de cada niño.

En su mensaje, el gobernador alentó a los estudiantes a perseguir sus metas y a sostener valores. “Persigan sus sueños, peleen por sus sueños. No hay nada más importante en este mundo que sean buenas personas”, expresó ante la comunidad educativa.

