Barbarán: “Lo que está pasando en Medio Oriente es la expresión de un cambio de época”
El conflicto desatado tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí -a manos de Israel y Estados Unidos- sigue sin tregua. La tensión en estos momentos se encuentra en escala ascendente y tiene sus consecuencias en los mercados internacionales.
02 / 03 / 2026
Por otra parte ya se conocieron las primeras respuestas por parte de Irán que respondió con bombardeos a los aliados norteamericanos en el Golfo.
“Todo esto se traduce en la pérdida de influencia global de occidente”, manifestó el doctor Gustavo Barbaran, Abogado especializado en derecho internacional.