Ciclo lectivo 2026: Hoy regresan a clases 450 mil estudiantes en Salta

La ministra de Educación, Cristina Fiore, destacó que se trabajó en la preparación de los edificios escolares.

Sin embargo, algunas escuelas enfrentan problemas por las recientes lluvias, especialmente en la zona sur de la ciudad, en Cerrillos, La Merced y alrededores.

El inicio del ciclo lectivo coincide con un paro nacional docente convocado por CTERA y al que adhiere la ADP, aunque se espera un bajo acatamiento.

Desde la Provincia recordaron que rige el principio de "día no trabajado, día no pagado".