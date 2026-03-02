 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:1 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Ciclo lectivo 2026: Hoy regresan a clases 450 mil estudiantes en Salta

Es para los niveles Inicial, Primario y Secundario. El acto central de apertura se desarrolló esta mañana y estuvo presidido por el gobernador Gustavo Sáenz en la escuela 4.063 "Dr. Victorino de la Plaza" de Cachi.

Salta Hoy

02 / 03 / 2026

 

La ministra de Educación, Cristina Fiore, destacó que se trabajó en la preparación de los edificios escolares. 

Sin embargo, algunas escuelas enfrentan problemas por las recientes lluvias, especialmente en la zona sur de la ciudad, en Cerrillos, La Merced y alrededores. 

El inicio del ciclo lectivo coincide con un paro nacional docente convocado por CTERA y al que adhiere la ADP, aunque se espera un bajo acatamiento.

Desde la Provincia recordaron que rige el principio de "día no trabajado, día no pagado".

 

AM840

FM96.9

