Femicidio de Natalia Cruz: Serapio fue imputado este domingo
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, imputó de forma provisional a Daniel Orlando Serapio, como autor de los delitos de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género (femicidio), en perjuicio de Natalia Cruz, y de desobediencia judicial (tres hechos).
Salta Hoy
02 / 03 / 2026
VER GALERÍA
Durante la audiencia de imputación el acusado fue asistido por su defensa particular y tras conocer los hechos endilgados, se abstuvo de declarar.
Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido.