Gran preocupación en Orán por la fiebre chikungunya

El jefe comunal indicó, en este sentido, que prosiguen las campañas de descacharrado por parte de la comuna.

Por otro lado se refirió a la situación financiera de la comuna oranense al decir que las cuentas están equilibradas, pese a la baja en la coparticipación.

“Lo logramos porque el recorte más importante de personal lo hicimos en los primeros tres meses de gestión apenas asumimos”, dijo.

Lara Gros comentó que la comuna de Orán dona a los municipios que lo requieran pequeños árboles autóctonos para forestar espacios verdes y veredas.

“Tenemos un sobreproducción en el Vivero Municipal y decidimos compartir con las otras comunas”, expresó.