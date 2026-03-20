Rescatan 12 perros maltratados y usados para peleas

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2 del distrito Centro, señaló que las tareas investigativas iniciaron el pasado 5 de enero,

Entre los elementos probatorios reunidos, se incorporaron informes técnicos con fotografías que evidenciarían el estado de los animales y el testimonio de vecinos, quienes manifestaron que los perros permanecían encerrados, con falta de alimento y agua, y en condiciones de abandono, debiendo en ocasiones ser asistidos por terceros.

También se constató la existencia de un segundo inmueble presuntamente vinculado al acusado, el cual se encontraría deshabitado, aunque se percibieron ladridos en su interior.

Con estos elementos de convicción, el fiscal Ramos Ossorio solicitó al Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, orden de allanamiento para dos domicilios vinculados al investigado.

Los domicilios están ubicados en barrio Tres Cerritos y barrio Los Gremios de la Ciudad de Salta, desde donde se secuestraron 12 perros en muy malas condiciones sanitarias.

Al ser revisados por profesionales veterinarios, se constató el mal estado de salud de los canes, quienes se encuentran malnutridos, lesionados, en pésimas condiciones de habitabilidad y sin las condiciones higiénicas necesarias.

La persona señalada como responsable de esta conducta, será imputada provisionalmente como autor del delito de actos de crueldad y maltrato animal, previsto en la Ley 14.346.