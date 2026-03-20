Joven de 19 años pierde la visión de un ojo tras golpiza a la salida de un boliche

El incidente ocurrió la madrugada del 16 de febrero pasado, durante los feriados de Carnaval, en un boliche ubicado cerca de la terminal de ómnibus, de esta capital (Salón VIP).

La denuncia fue presentada por el padre de la víctima, quien tiene residencia en Villa Juanita.

Explicó que su hijo se retiraba del local bailable pero a la altura del Servicio Penitenciario se produjo una pelea, intentó ayudar a un amigo cuando fue alcanzado con una piedra a la altura de un ojo.

Además, otras dos personas también denunciaron agresiones.

Un joven sufrió lesiones menores y en otro caso el damnificado denunció que lo apuntaron con un arma a la altura del cráneo, pero ésta no se accionó.

Con estos casos, la investigación avanzó y como resultado fueron detenidos cinco jóvenes, de entre 18 y 28 años, quienes estarían involucrados en los ataques.

Ahora deben responder ante la justicia por tentativa de homicidio, lesiones y abuso de arma.

La Policía secuestró teléfonos celulares y prendas de vestir relacionadas con el ataque.