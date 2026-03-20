Barrio Solidaridad: Profesor de folclore condenado por grooming
Un hombre de 29 años fue condenado a un año y medio de prisión condicional por resultar autor responsable del delito de grooming.
Salta Hoy
20 / 03 / 2026
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Fue denunciado por la madre de la damnificada, que al momento de los hechos tenía 13 años.
En mayo de 2024, la mujer puso en conocimiento a las autoridades de que su hija estaba siendo acosada sexualmente por un profesor de la academia de danza a la cual concurría, en barrio Solidaridad.
Para conservar la condicionalidad de la pena, el condenado tiene prohibido acercarse o contactar a la víctima.