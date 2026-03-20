Barrio Solidaridad: Profesor de folclore condenado por grooming

Fue denunciado por la madre de la damnificada, que al momento de los hechos tenía 13 años.

En mayo de 2024, la mujer puso en conocimiento a las autoridades de que su hija estaba siendo acosada sexualmente por un profesor de la academia de danza a la cual concurría, en barrio Solidaridad.

Para conservar la condicionalidad de la pena, el condenado tiene prohibido acercarse o contactar a la víctima.