Desazón de los proveedores mineros
Pidieron cambios en las leyes vigentes en una una reunión con diputados provinciales. La inquietud principal del sector apunta a la ley 8164/19 de promoción minera.
Salta Hoy
20 / 03 / 2026
VER GALERÍA
Por Radio Salta, la diputada Griselda Galleguillos, presidente de la Comisión de Minería indicó que los tiempos y circunstancias actuales variaron en relación al momento de la sanción de la ley mencionada, por lo que necesitaría una actualización.
“El principal interés de ellos es que se priorice legalmente a las empresas salteñas”, agregó Galleguillos.