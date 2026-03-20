Desazón de los proveedores mineros

Por Radio Salta, la diputada Griselda Galleguillos, presidente de la Comisión de Minería indicó que los tiempos y circunstancias actuales variaron en relación al momento de la sanción de la ley mencionada, por lo que necesitaría una actualización.

“El principal interés de ellos es que se priorice legalmente a las empresas salteñas”, agregó Galleguillos.