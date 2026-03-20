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Desazón de los proveedores mineros

Pidieron cambios en las leyes vigentes en una una reunión con diputados provinciales. La inquietud principal del sector apunta a la ley  8164/19 de promoción minera.

Salta Hoy

20 / 03 / 2026

 

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Por Radio Salta, la diputada Griselda Galleguillos, presidente de la Comisión de Minería indicó que los tiempos y circunstancias actuales variaron en relación al momento de la sanción de la ley mencionada, por lo que necesitaría una actualización.

“El principal interés de ellos es que se priorice legalmente a las empresas salteñas”, agregó Galleguillos.

 

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