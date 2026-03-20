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Mediación y talleres para el alumno que fue con un machete al colegio

El caso ocurrió en el colegio Hipólito Yrigoyen, ubicado en el centro de la ciudad de Salta.

Salta Hoy

20 / 03 / 2026

 

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Intervino el Ministerio de Educación y Cultura escuchando al joven e inició con él y sus compañeros talleres de manejo de emociones y resolución pacífica de conflictos. 

Se supo que la situación de fondo nace de conflictos barriales y entre alumnos de dos instituciones. Si bien el estudiante no realizó acciones violentas en su Colegio, se activó el protocolo previsto en el Régimen de Intervención.

El equipo directivo del Colegio N° 5001 Dr. Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Salta, la semana pasada activó el protocolo obligatorio previsto  ante situaciones de Acoso Escolar, Ciberacoso y Violencia entre Pares. 

A los días del hecho, el menor de 14 años retornó a clases y ahora las autoridades avanzarán con actividades de acercamiento entre las unidades educativas.

 

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