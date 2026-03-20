Las lluvias seguirán durante el fin de semana largo
Así lo anticipó por Radio Salta, Edgardo Escobar, desde el servicio de Meteorología del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.
Salta Hoy
20 / 03 / 2026
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Por otro lado, el especialista mencionó que para saber si el invierno será crudo este año en la región, es necesario observar al Océano Pacífico.
“Si la temperatura del mar es baja, por influencia del Fenómeno de La Niña, sabremos que el invierno traerá temperaturas muy bajas también”, manifestó Escobar.