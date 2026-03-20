 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Las lluvias seguirán durante el fin de semana largo

Así lo anticipó por Radio Salta, Edgardo Escobar, desde el servicio de Meteorología del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

Salta Hoy

20 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Por otro lado, el especialista mencionó que para saber si el invierno será crudo este año en la región, es necesario observar al Océano Pacífico. 

“Si la temperatura del mar es baja, por influencia del Fenómeno de La Niña, sabremos que el invierno traerá temperaturas muy bajas también”, manifestó Escobar. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO