Una madre deberá pagar la cuota alimentaria de su hijo

La mujer invocaba en su recurso de apelación, entre otros argumentos, que no se había aplicado la perspectiva de género en la sentencia.

El hijo de 16 años vive con el padre quien se hace cargo del cuidado diario. La ley reconoce este aporte como contribución en especie por lo que la mayor carga económica corresponde al progenitor no conviviente.

La justicia confirmó que la cuota del 30 por ciento del salario fijada en primera instancia es razonable y proporcional a los ingresos de la madre y a las necesidades del adolescente.

La madre no demostró que el porcentaje establecido fuera desproporcionado o inapropiado en relación a sus posibilidades económicas o que excediera las necesidades del menor, acordes a su edad.