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Relanzamiento del PRO en Buenos Aires

“En Salta tenemos que volver a enamorar al electorado porque somos la única propuesta de centro derecha”, dijo la concejal Agustina Álvarez Eichele, presente en el acto encabezado este jueves por Mauricio Macri.

Salta Hoy

20 / 03 / 2026

 

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Por otro lado indicó que el sector no toma como importante las opiniones de otros sectores políticos con clara alusión a la indiferencia de La Libertad Avanza a nivel nacional sobre el relanzamiento de ayer del Pro. 

 

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