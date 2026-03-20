Relanzamiento del PRO en Buenos Aires
“En Salta tenemos que volver a enamorar al electorado porque somos la única propuesta de centro derecha”, dijo la concejal Agustina Álvarez Eichele, presente en el acto encabezado este jueves por Mauricio Macri.
Salta Hoy
20 / 03 / 2026
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Por otro lado indicó que el sector no toma como importante las opiniones de otros sectores políticos con clara alusión a la indiferencia de La Libertad Avanza a nivel nacional sobre el relanzamiento de ayer del Pro.