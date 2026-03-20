Toda una provincia esperando a los turistas para el próximo fin de semana largo

La funcionaria se refirió a los dichos de Scioli sobre la construcción de un aeropuerto internacional en Cafayate. “Nosotros venimos realizando los trámites hace muchos años”, indicó Loza.

Sin embargo aclaró que en los terrenos donde ahora funciona el aeródromo de Cafayate, no será factible una aeroestación internacional.

“Tendríamos que buscar otro lugar dentro del mismo Cafayate”, especificó la Secretaria de Turismo.

“Si Santiago del Estero, Misiones y Rio Negro, son provincias con dos aeropuertos, porque nosotros no”, se preguntó Loza.

Y mencionó que Cafayate es el destino más visitado luego de la Capital.