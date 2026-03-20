La situación es crítica en Rivadavia Banda Sur
Es por la crecida y desborde del río Bermejo con las consecuentes inundaciones. El agua no baja en la zona. Cientos de familias de varias comunidades de parajes como El Chañaral, La Esperanza y El Cocal, quedaron anegadas, perdiendo animales y viviendas con todas las pertenencias.
Salta Hoy
20 / 03 / 2026
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Las autoridades trabajan en un operativo de asistencia social, sanitaria y alimentaria, aunque la situación es alarmante y se espera que la lluvia continúe en los próximos días.
Además temen por la aparición de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de piel por el permanente contacto de la gente con el agua y por la falta de agua potable y alimentos seguros.
A todo esto, el Senado salteño aprobó un pedido urgente para relevar la situación sanitaria de los pobladores aislados en el Chaco salteño.