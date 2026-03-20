La situación es crítica en Rivadavia Banda Sur

Las autoridades trabajan en un operativo de asistencia social, sanitaria y alimentaria, aunque la situación es alarmante y se espera que la lluvia continúe en los próximos días.

Además temen por la aparición de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de piel por el permanente contacto de la gente con el agua y por la falta de agua potable y alimentos seguros.

A todo esto, el Senado salteño aprobó un pedido urgente para relevar la situación sanitaria de los pobladores aislados en el Chaco salteño.