Identidad, tradición y saberes: El Mercado Artesanal de Salta celebra hoy el Día del Artesano

La Secretaría de Cultura de la Provincia a través del Mercado Artesanal de Salta, invita a la comunidad a celebrar el Día del Artesano con una nutrida agenda dedicada a quienes mantienen vivos los oficios y saberes de la cultura.

Hoy viernes 20 de marzo, la jornada dará inicio a las 13:00 horas con patio gastronómico y artesanos realizando demostración del proceso productivo de una artesanía en sus diferentes rubros como cerámica, talla de madera, cuero, metales, textil, entre otros. También habrá degustación de productos regionales y vinos artesanales.

Las actividades se desarrollarán en el Parquizado del Mercado Artesanal de Salta, Av. San Martín 2555, con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con la participación de destacados artistas de Dagaz Canto, taller anual del Mercado Artesanal; Las Viajeritas, mujeres copleras; Trashumantes; Charanguita Martínez; Ilusión Salteña; Páyru y Edwin y Los Runas. La danza estará representada por el Ballet Tradición Joven y Ballet Los Hijos de Fierro.

Coronará el homenaje a los artesanos, el reconocido cantor y compositor salteño, referente de la nueva generación del folklore, Christian Herrera. Su música rescata las raíces tradicionales, con un estilo propio que reflejan la identidad y en sentir de su tierra.

En el marco de las celebraciones, 26 artesanos de distintos puntos de la Provincia recibirán su Carnet de Artesano en cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Artesanal y la Ley 7237 de Protección a las Manifestaciones Artesanales, que reconoce a las actividades artesanales y a las artesanías como expresiones fundamentales de la identidad provincial y del patrimonio cultural de Salta.

La agenda se extenderá con una amplia agenda de actividades:

· Viernes 20 de marzo, 10 horas

Presentación de la 6º Feria de Producciones Andinas “Amblayo Vivo”

Participan artesanos y productores de Isonza, Río Salado y Amblayo

· Sábado 21 y domingo 22 de marzo, 10 a 13 y de 15 a 18 horas

Taller intensivo: Modelado de piezas decorativas de la Cultura Diaguita Calchaquí

A cargo de los ceramistas Leonardo Guaimás y María de los Ángeles Serrano

· Viernes 27 de marzo, 8:30 horas

Charla Taller: “Mujeres artesanas aliadas para la transformación social”

A cargo de la abogada de la Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidades Dra. Belén Jiménez

Impacto de la Reforma Laboral, abogada laboralista invitada Dra. Victoria Sajama

· Lunes 30 de marzo, 17 horas

1º Encuentro de mujeres copleras con historia

A cargo de Comunidad Indígena Coyas Unidos, Consejo de la Mujer. Teófina Urbano y Balvina Ramos

Con estas propuestas, el Mercado Artesanal de Salta se consolida como un espacio de encuentro y valorización de las expresiones culturales que forman parte de la identidad viva de la Provincia.