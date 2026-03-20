Miembros de las fuerzas de seguridad de Salta percibirán una recomposición salarial

El Gobierno de la Provincia informó que Policías y Penitenciarios, tanto activos como pasivos, percibirán con los haberes de marzo la primera etapa de la recomposición salarial correspondiente a un código específico del sector.

La medida dispuesta es de $172.500 ( ciento setenta y dos mil quinientos pesos) y se implementará de manera escalonada en tres etapas hasta fin de año.

Se aclara que la misma es independiente de los incrementos salariales que se otorgan a la administración pública provincial, los cuales también alcanzan a los miembros de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno de la Provincia comunicó la medida a las autoridades de la Policía de Salta, del Servicio Penitenciario Provincial y a representantes de instituciones que nuclean al sector pasivo, reafirmando el compromiso de avanzar en mejoras salariales equitativas para los distintos sectores.

En respuesta a los requerimientos que se plantearon en la primera reunión realizada la semana pasada, se informó sobre las gestiones ante la ANSeS para acortar los tiempos de la percepción de la movilidad en los pasivos.

En igual contexto, los representantes de los retirados destacaron la conformación de esta primera mesa de diálogo en la que también se analizarán, desde junio, determinados aspectos de la grilla salarial del sector.

El ministro Solá Usandivaras resaltó los avances logrados y agradeció a los referentes retirados la apertura de trabajar juntos en la Coordinación de Bienestar Policial.

La mesa estuvo integrada por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho; el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras; el coordinador Administrativo del Gobierno, Nicolás Demitrópulos; el secretario de Finanzas, Ariel Burgos; el secretario de Justicia, Javier Mónico; el jefe de la Policía, Diego Bustos; la coordinadora de Bienestar Policial, Nelly Giménez; el director General del Servicio Penitenciario, Enrique Torres; y referentes de organismos que representan a retirados, jubilados y pensionados de las fuerzas de seguridad.