Juventud Antoniana arrancó con triunfo: le ganó 3 a 1 a Sarmiento en el Federal A

Juventud Antoniana tuvo un debut ideal en el torneo Federal A al vencer como visitante por 3 a 1 a Sarmiento de Resistencia, en el inicio de la Zona 2 de la tercera categoría del fútbol argentino.

El equipo salteño mostró contundencia en los momentos clave y una clara mejoría en el segundo tiempo, lo que le permitió quedarse con un triunfo importante fuera de casa, cortando además una larga racha sin victorias como visitante.

El “Santo” abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Matías Vicedo, tras un buen centro de Jhon Palacios. Sin embargo, el local llegó al empate a los 39 minutos por medio de Max Pared, en una jugada confusa dentro del área.

Un segundo tiempo contundente

En el complemento, Juventud salió con otra actitud y rápidamente inclinó el juego a su favor. A los 8 minutos, Palacios habilitó con precisión a Pablo Alvarenga, quien definió por encima del arquero Diego González para poner el 2 a 1.

El equipo salteño mantuvo la presión y generó más situaciones de peligro, hasta que a los 35 minutos apareció Martín Esparza con un potente remate de larga distancia que se transformó en un verdadero golazo para sellar el 3 a 1 definitivo.

Un triunfo que vale más

Además del resultado, la victoria tiene un valor especial: Juventud Antoniana volvió a ganar como visitante después de más de dos años y medio, lo que representa un envión anímico clave en el arranque del campeonato.

En la próxima fecha, el conjunto salteño recibirá a Sol de América de Formosa.