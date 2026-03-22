El Papa León XIV lanzó una dura condena contra los conflictos armados en Oriente Medio, al calificar las guerras actuales como una “vergüenza para toda la humanidad” y un “clamor a Dios”. Durante su mensaje, el Pontífice instó a poner fin a las hostilidades y reiteró la necesidad urgente de alcanzar la paz.

Mensaje durante el Ángelus

La declaración se produjo en el marco del V Domingo de Cuaresma, cuando el Papa se dirigió a los fieles desde el Palacio Apostólico, tras el rezo del Ángelus. En ese contexto, denunció el “escándalo de la violencia” que afecta a distintas regiones del mundo, con especial énfasis en la situación en Oriente Medio.

Preocupación por las víctimas civiles

Durante su alocución, León XIV expresó su preocupación por el sufrimiento de la población civil, al afirmar que “no podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos”. Además, remarcó que las consecuencias de la guerra trascienden fronteras y afectan a toda la humanidad.

Llamado al diálogo y al respeto

El Sumo Pontífice insistió en la necesidad de detener la violencia y promover soluciones basadas en el entendimiento. En ese sentido, renovó su llamado a la oración y pidió que se abran caminos de paz sustentados en el diálogo sincero y el respeto por la dignidad humana.

Un mensaje ante miles de fieles

El discurso fue pronunciado ante peregrinos y fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, en un mensaje cargado de preocupación por la situación internacional.