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Salta: este miércoles se realizará el 23° Neumatón en el Centro Cívico Municipal

La jornada se desarrollará de 10 a 17 en la playa de estacionamiento ubicada sobre avenida Paraguay 1240.

Salta Hoy

22 / 03 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta llevará adelante este miércoles 25 una nueva edición del Neumatón, una iniciativa destinada a recolectar neumáticos fuera de uso y evitar su disposición en la vía pública. La actividad busca reducir focos infecciosos y promover prácticas de reciclaje en la ciudad.

Lugar y horario de la actividad

La jornada se desarrollará de 10 a 17 en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal, ubicado sobre avenida Paraguay 1240. Allí, tanto vecinos como empresas podrán acercar sus cubiertas en desuso para su disposición segura.

Resultados y reutilización de materiales

Según datos oficiales, hasta el momento se lograron recolectar alrededor de 1.700 toneladas de neumáticos fuera de uso. La subsecretaria de Gestión Ambiental, Emilse Arias, explicó que estos materiales son reciclados y utilizados en la fabricación de cemento, mediante la generación de energía calórica en hornos industriales.

Incentivos para la participación

Desde la organización informaron que quienes participen de la iniciativa recibirán distintos beneficios, como descuentos en la compra de neumáticos y la entrega de árboles, entre otros incentivos destinados a fomentar la participación ciudadana.

Limitaciones en la recepción de residuos

Por cuestiones operativas, se aclaró que no se recibirán neumáticos de gran tamaño, como los utilizados en tractores o maquinaria vial.

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