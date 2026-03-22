Noche de violencia en Santa Lucía: un crimen, disturbios y una garita policial incendiada

Una jornada marcada por la violencia extrema sacudió al barrio Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad de Salta. Un joven de 24 años fue asesinado a tiros en medio de una serie de enfrentamientos que derivaron en disturbios, dos policías heridos, una persona atropellada y tres detenidos, entre ellos el principal sospechoso del homicidio.

De una pelea barrial a un crimen armado

El hecho se inició durante la tarde, en inmediaciones de una cancha donde jóvenes se encontraban reunidos. Según relataron vecinos, una discusión escaló en violencia tras el ataque a un vehículo, generando corridas y enfrentamientos. En ese contexto, un joven llegó en motocicleta portando un arma de fuego y efectuó varios disparos. La víctima, conocida como “Pipa”, falleció en el lugar tras el ataque.

Ataque a una garita policial y efectivos heridos

La situación se agravó cuando, ante la demora de la asistencia médica, un grupo de personas se dirigió a una garita policial cercana. Allí, ingresaron y agredieron a los efectivos presentes. Uno de ellos sufrió golpes, mientras que otro fue apedreado al intentar retirarse. Posteriormente, los atacantes derribaron la estructura y la incendiaron, en medio de gritos y escenas de gran tensión.

Intervención policial y detenidos

Con la llegada de refuerzos policiales y bomberos, la situación logró ser controlada. Los efectivos heridos se encuentran fuera de peligro y tres personas fueron detenidas, incluyendo al presunto autor del crimen. Además, durante los disturbios, un vehículo atropelló a una persona, sumando otro hecho a la noche de violencia.

Investigación en curso y preocupación vecinal

La causa quedó a cargo del fiscal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien inició la investigación para esclarecer el homicidio.