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Noche de violencia en Santa Lucía: un crimen, disturbios y una garita policial incendiada

Un joven de 24 años fue asesinado a tiros en medio de una serie de enfrentamientos que derivaron en disturbios.

Salta Hoy

22 / 03 / 2026

 

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Una jornada marcada por la violencia extrema sacudió al barrio Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad de Salta. Un joven de 24 años fue asesinado a tiros en medio de una serie de enfrentamientos que derivaron en disturbios, dos policías heridos, una persona atropellada y tres detenidos, entre ellos el principal sospechoso del homicidio.

De una pelea barrial a un crimen armado

El hecho se inició durante la tarde, en inmediaciones de una cancha donde jóvenes se encontraban reunidos. Según relataron vecinos, una discusión escaló en violencia tras el ataque a un vehículo, generando corridas y enfrentamientos. En ese contexto, un joven llegó en motocicleta portando un arma de fuego y efectuó varios disparos. La víctima, conocida como “Pipa”, falleció en el lugar tras el ataque.

Ataque a una garita policial y efectivos heridos

La situación se agravó cuando, ante la demora de la asistencia médica, un grupo de personas se dirigió a una garita policial cercana. Allí, ingresaron y agredieron a los efectivos presentes. Uno de ellos sufrió golpes, mientras que otro fue apedreado al intentar retirarse. Posteriormente, los atacantes derribaron la estructura y la incendiaron, en medio de gritos y escenas de gran tensión.

Intervención policial y detenidos

Con la llegada de refuerzos policiales y bomberos, la situación logró ser controlada. Los efectivos heridos se encuentran fuera de peligro y tres personas fueron detenidas, incluyendo al presunto autor del crimen. Además, durante los disturbios, un vehículo atropelló a una persona, sumando otro hecho a la noche de violencia.

Investigación en curso y preocupación vecinal

La causa quedó a cargo del fiscal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien inició la investigación para esclarecer el homicidio.

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