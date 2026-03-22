Salta: tres suicidios en una jornada y uno ocurrió en barrio San Calixto

Una nueva jornada trágica se registró en la ciudad de Salta, donde se reportaron tres suicidios en distintos puntos, uno de ellos en barrio San Calixto, en la zona sur. El hecho reavivó la preocupación en una comunidad que días atrás había sido escenario de un femicidio seguido de suicidio. Las sirenas volvieron a irrumpir en el lugar, reforzando el clima de conmoción entre los vecinos.

Casos confirmados por fuentes policiales

De acuerdo a fuentes policiales, las víctimas corresponden a dos personas adultas y una adolescente de 14 años. Este último caso generó un fuerte impacto debido a la edad de la menor. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias ni los motivos de los hechos.

Un barrio marcado por la tragedia reciente

El episodio en San Calixto ocurrió antes de las 11 de la mañana, en cercanías de las zonas de San Remo y Parque La Vega. El barrio aún no logra recomponerse del hecho ocurrido días atrás, cuando una mujer fue asesinada y su pareja se quitó la vida dentro de una vivienda. La investigación continúa a cargo de la fiscalía de la Unidad de Femicidios.

Descartan vínculo entre los episodios

En un primer momento, se especuló con una posible conexión entre el suicidio reciente y el caso anterior. Sin embargo, con el avance de las investigaciones y la información oficial recabada, esa hipótesis fue descartada, confirmando que se trata de hechos independientes.