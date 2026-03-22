Combustibles: aumentos de hasta 16% impulsados por la guerra y los impuestos

Los precios de los combustibles registraron incrementos de entre el 10% y el 16% en distintas regiones del país, con variaciones según la provincia, la petrolera y el tipo de producto. En el caso de la empresa YPF, la implementación del sistema de “micropricing” profundizó la dispersión de valores incluso dentro de una misma ciudad, con diferencias entre estaciones de servicio y franjas horarias.

Impacto en Salta y efecto del conflicto internacional

En la provincia de Salta, los combustibles comercializados por YPF acumulan un aumento del 18% desde el 28 de enero. De ese total, cerca del 13% estaría explicado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, tras la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. En los últimos días, además, la nafta premium superó los $2.000 por litro.

Referencias internacionales y precios locales

El aumento del crudo a nivel global también incide en los valores internos. El barril de Brent superó los 100 dólares, con una suba cercana al 48% en lo que va del año. En el mercado local, la nafta súper ya supera los $1.800 por litro, mientras que la premium y el gasoil de mayor calidad se ubican por encima de los $2.000.

Factores impositivos y desregulación

Además del contexto internacional, la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono aplicada por el Gobierno nacional incidió en la remarcación de precios. A esto se suma la desregulación del sector, que permite a las petroleras modificar sus valores sin necesidad de informar previamente los incrementos ni su magnitud.

Micropricing y diferencias dentro de una misma ciudad

El sistema de micropricing de YPF permite ajustar los precios en tiempo real según la estación y el horario. En la ciudad de Salta, relevamientos indican que los combustibles son más caros en zonas periféricas y que existen descuentos del 6% durante la madrugada.