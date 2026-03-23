Homicidio en barrio Santa Lucía: Imputaron hoy al único detenido por el crimen

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto, está a cargo de las investigaciones.

La audiencia de imputación fue prevista para hoy, luego de realizarse el correspondiente control de legalidad ante el Juzgado de Garantías en turno.

De acuerdo al informe preliminar de la autopsia, el deceso se produjo como consecuencia de una herida de arma de fuego en la zona torácica, circunstancia que será confirmada mediante estudios complementarios, dijo Carlos Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta.

La muerte generó disturbios entre los vecinos del barrio que dejó dos efectivos con heridas leves y la pérdida total de una casilla policial que fue incendiada por la muchedumbre.

Posadas además mencionó otra lamentable muerte violenta ocurrida en Rosario de la Frontera este domingo.

Sucedió en el barrio El Niño de esa ciudad, cuando en circunstancias que se investigan, un hombre falleció por una herida de arma blanca en la zona torácica.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, investiga un homicidio ocurrido durante la mañana de este domingo en barrio El Niño de esa ciudad.

Según pudo conocerse, la víctima, un hombre de 30 años, luego de mantener una discusión por motivos que se tratan de establecer, resultó apuñalado en la zona del tórax y falleció luego en el hospital local.

A partir de las primeras tareas cumplidas, los dos hombres detenidos, fueron sindicados como sospechosos de haber tenido participación en el hecho y serán imputados en las próximas horas, especificó Posadas, desde la oficina de Prensa de la fuerza policial.