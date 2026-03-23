Detectan cientos de baldíos en estado de abandono en la ciudad

Se envían notificaciones para que los propietarios realicen la limpieza periódica de sus terrenos. En caso de no responder, se procede a labrar un acta de infracción y a la imputación del costo de la limpieza. Si existiesen daños a terceros, como incendios de pastizales, el dueño será el responsable civil ante la justicia.

Desde la Municipalidad se recuerda nuevamente a los propietarios de terrenos baldíos que éstos deben estar en condiciones durante todo el año, ya que su mal estado y falta de limpieza puede afectar la salud de los vecinos o generar hechos de inseguridad.

José Piú, director de Baldíos, manifestó que “respecto a la presencia de terrenos existen dos situaciones; una es el relevamiento para detectar en qué estado se encuentran y la otra es la limpieza y acondicionamiento”.

El funcionario manifestó que se calculan más de 20 espacios baldíos en la Ciudad.

“Respecto al primer punto estamos notificando en primera instancia a los dueños para que los limpien, pero si se hiciera caso omiso se procede a labrar el acta de infracción y la limpieza con recursos municipales, costos que luego son imputados al infractor”, remarcó el funcionario.

Las denuncias relacionadas a la presencia de terrenos baldíos en mal estado deben realizarse llamando al 147 o mediante la Aplicación Salta Muni.

Piu explicó que la mayoría de los casos de baldíos en malas condiciones se detectaron en los últimos días en la zona sur de la ciudad, detrás de barrio Parque La Vega, barrio Don Emilio, entre otros.

“También se trabajó en terrenos fiscales nacionales o en lotes que corresponden al IPV”, José Piú, director de Baldíos.