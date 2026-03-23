Reclaman mayores controles de los alquileres informales para turismo

Al respecto, Juan Chibán, presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta, explicó que en los últimos años, ha crecido el alquiler de departamentos temporarios sin regulación formal, lo que crea un desbalance en la competencia con hoteles que cumplen con los requisitos legales, de seguridad e impuestos.

A pesar de las leyes para regular estos alojamientos, pocos se registran. Por ello, se ha firmado un convenio con el Ministerio del Turismo de la provincia para utilizar una herramienta tecnológica (IA) de la Federación de Hotelería y Gastronómica de Argentina, que permite obtener información sobre estos alquileres, incluyendo su ubicación y tarifas.

Esto facilitará la fiscalización y evidenciará la cantidad de impuestos que dejan de pagar, perjudicando las finanzas de la provincia turística.

Chibán aseguro que una vez detectado el alojamiento es multado e intimado para regularizar su situación.

Por otro lado, dijo que el sector tiene una firme esperanza en un buen fin de semana largo para Pascuas.

“Cifras aún no tenemos porque los visitantes esperan a último momento para confirmar su reserva o se dan el fenómeno del regateo o negociación en la puerta del hotel donde los turistas piden rebajas cuando ya están en la puerta del hotel”, especificó.