Paraje Cachi Adentro: Detuvieron al motociclista que escapó tras atropellar a una pareja
Hoy a las 4:00 de la madrugada, una pareja salió de un local bailable y caminaba por la zona, cuando fueron impactados por una motocicleta cuyo conductor se dio a la fuga.
Salta Hoy
23 / 03 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Una ambulancia atendió a una mujer de 36 años, quien resultó con politraumatismo.
Gracias a la información recabada, se logró ubicar al motociclista.
Se trata de un joven de 23 años, quien quedó demorado a disposición de la justicia.