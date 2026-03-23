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Paraje Cachi Adentro: Detuvieron al motociclista que escapó tras atropellar a una pareja

Hoy a las 4:00 de la madrugada, una pareja salió de un local bailable y caminaba por la zona, cuando fueron impactados por una motocicleta cuyo conductor se dio a la fuga.

Salta Hoy

23 / 03 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Una ambulancia atendió a una mujer de 36 años, quien resultó con politraumatismo. 

Gracias a la información recabada, se logró ubicar al motociclista. 

Se trata de un joven de 23 años, quien quedó demorado a disposición de la justicia.

 

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