Salta enfrenta un nuevo aumento en el precio de los combustibles
La nafta súper subió más que la nafta premium y se debe a varios factores económicos derivados de la guerra en Medio Oriente.
Salta Hoy
23 / 03 / 2026
VER GALERÍA
Los consumidores se mostraron preocupados por el impacto en los bolsillos.
Las estaciones de servicio ya actualizaron sus precios, mientras se espera que este aumento afecte el costo del transporte y otros productos.
La nafta súper se vende a 2050 pesos el litro, en tanto la premiun alcanzó los 2.196 pesos.