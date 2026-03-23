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Salta enfrenta un nuevo aumento en el precio de los combustibles

La nafta súper subió más que la nafta premium y se debe a varios factores económicos derivados de la guerra en Medio Oriente.

Salta Hoy

23 / 03 / 2026

 

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Los consumidores se mostraron preocupados por el impacto en los bolsillos. 

Las estaciones de servicio ya actualizaron sus precios, mientras se espera que este aumento afecte el costo del transporte y otros productos.

La nafta súper se vende a 2050 pesos el litro, en tanto la premiun alcanzó los 2.196 pesos. 


 

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