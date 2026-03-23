 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Buscan a un conductor que atropelló a una motocicleta y escapó dejando dos heridos

Radio Salta confirmó que el accidente ocurrió hoy a la 1:00 aproximadamente en avenida Bolivia, a la altura del Salta Polo Club.

Salta Hoy

23 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Según los ocupantes de la motocicleta, un auto color oscuro pasó el semáforo en rojo, los impactó y lejos de prestar auxilio, prefirió escapar. 

Al lugar llegaron dos ambulancias para asistir al motociclista de 30 años y su acompañante, una joven de 23. 

Ambos resultaron con diagnóstico de politraumatismo y fueron derivados al Hospital San Bernardo.

En tanto sigue la búsqueda de la persona que escapó tras este accidente. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO