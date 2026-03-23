Buscan a un conductor que atropelló a una motocicleta y escapó dejando dos heridos

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Según los ocupantes de la motocicleta, un auto color oscuro pasó el semáforo en rojo, los impactó y lejos de prestar auxilio, prefirió escapar.

Al lugar llegaron dos ambulancias para asistir al motociclista de 30 años y su acompañante, una joven de 23.

Ambos resultaron con diagnóstico de politraumatismo y fueron derivados al Hospital San Bernardo.

En tanto sigue la búsqueda de la persona que escapó tras este accidente.