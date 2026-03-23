Buscan a un conductor que atropelló a una motocicleta y escapó dejando dos heridos
Radio Salta confirmó que el accidente ocurrió hoy a la 1:00 aproximadamente en avenida Bolivia, a la altura del Salta Polo Club.
Salta Hoy
23 / 03 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Según los ocupantes de la motocicleta, un auto color oscuro pasó el semáforo en rojo, los impactó y lejos de prestar auxilio, prefirió escapar.
Al lugar llegaron dos ambulancias para asistir al motociclista de 30 años y su acompañante, una joven de 23.
Ambos resultaron con diagnóstico de politraumatismo y fueron derivados al Hospital San Bernardo.
En tanto sigue la búsqueda de la persona que escapó tras este accidente.