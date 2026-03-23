Día no laborable: En el centro abrieron la mayoría de los locales

En las peatonales pocos locales cerraron sus puertas.

En La Florida estaban con las persianas abajo solo cuatro negocios y una galería.

En cambio, en la peatonal Alberdi solo hay dos locales cerrados.

En el centro salteño se notó la presencia de familias paseando con niños y turistas tomando fotos.

Los negocios, incluidas ópticas y otras como Tienda San Juan, operan con horarios normales, y muchos aprovecharon para salir y hacer compras.

El mercado San Miguel también opera con normalidad.

Un joven le dijo a Radio Salta que en la jornada de hoy compró 300 mil pesos en zapatos e indumentaria.