Día no laborable: En el centro abrieron la mayoría de los locales
A pesar de que algunos consideran el día como feriado por el cierre de escuelas y bancos, hoy es un día no laboral, mientras que el feriado se cumplirá este martes 24 por el Día de la Memoria.
Salta Hoy
23 / 03 / 2026
En las peatonales pocos locales cerraron sus puertas.
En La Florida estaban con las persianas abajo solo cuatro negocios y una galería.
En cambio, en la peatonal Alberdi solo hay dos locales cerrados.
En el centro salteño se notó la presencia de familias paseando con niños y turistas tomando fotos.
Los negocios, incluidas ópticas y otras como Tienda San Juan, operan con horarios normales, y muchos aprovecharon para salir y hacer compras.
El mercado San Miguel también opera con normalidad.
Un joven le dijo a Radio Salta que en la jornada de hoy compró 300 mil pesos en zapatos e indumentaria.