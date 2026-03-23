 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Día no laborable: En el centro abrieron la mayoría de los locales

A pesar de que algunos consideran el día como feriado por el cierre de escuelas y bancos, hoy es un día no laboral, mientras que el feriado se cumplirá este martes 24 por el Día de la Memoria.

Salta Hoy

23 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En las peatonales pocos locales cerraron sus puertas. 

En La Florida estaban con las persianas abajo solo cuatro negocios y una galería.

En cambio, en la peatonal Alberdi solo hay dos locales cerrados. 

En el centro salteño se notó la presencia de familias paseando con niños y turistas tomando fotos. 

Los negocios, incluidas ópticas y otras como Tienda San Juan, operan con horarios normales, y muchos aprovecharon para salir y hacer compras.

El mercado San Miguel también opera con normalidad. 

Un joven le dijo a Radio Salta que en la jornada de hoy compró 300 mil pesos en zapatos e indumentaria.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO